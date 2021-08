Druivenkoers in Overijse is WK-prelude: "Voor renners is het een repetitie"

Onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Aimé De Gendt, Philippe Gilbert, Caleb Ewan en Marc Hirschi zijn donderdag van de partij in Overijse.



"Met het WK dat dit jaar in ons land wordt gehouden en zal eindigen in Leuven, wilden wij onze omloop van de Druivenkoers toch wat herschikken. Zo kunnen de renners al eens een repetitie houden voor 26 september. De hellingen van het dat bewuste WK komen dus nu ook bij ons enkele keren voor", zegt organisator Willy Van Roy.



"Sommigen stellen dat het parcours nu zwaarder is geworden, maar dat zou ik niet durven te zeggen. In het verleden hadden we ook al enkele pittige hellingen in ons parcours zitten."