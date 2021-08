Sifan Hassan kan twee weken na Spelen geen wereldrecord lopen op 5.000 meter

Amper twee weken na haar triomftochten op de Olympische Spelen in Tokio kwam Sifan Hassan alweer in actie in de Amerikaanse staat Oregon. Ze had haar zinnen gezet op het wereldrecord op de 5.000 meter, dat in het bezit is van de Ethiopische Letesenbet Gidey (14'06"62).

Hassan begon goed, maar drie rondes voor het einde bleek toch dat ze nog niet voldoende hersteld was van haar 6 olympische wedstrijden om een gooi naar een wereldrecord te doen. Ze eindigde in 14'27"89.

Die tijd volstond wel voor de overwinning in de Prefontaine Classic, een onderdeel van de Diamond League. De Ethiopiërs Senbere Teferi en Fantu Worku eisten de 2e en 3e plek op.

"In de laatste rondes had ik door dat ik het wereldrecord niet zou breken", zei Hassan. "Ik wou gewoon snel eindigen. Ik had twee zware weken op de Olympische Spelen. Ik ben in vorm, maar ik ben ook moe. Ik ben niet fris meer."

Op de Spelen veroverde Hassan olympisch goud op de 5.000 en 10.000 meter en pakte ze brons op de 1.500 meter. Met het oog op de Spelen in Parijs wil ze zich nu richten op de olympische marathon.

De 5.000 meter in Eugene was een opwarmertje voor de Diamond League-meeting, die vanavond losbarst. Daarin neemt olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam deel aan het hoogspringen.