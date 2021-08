Barcelona... uit Ecuador steekt stokje voor Braziliaanse halve finales in Copa Libertadores

Het 4e en laatste ticket voor de halve finales van de Copa Libertadores stond op het spel gisteren in Guayaquil. Thuisploeg Barcelona had de heenmatch in Brazilië met 2-2 afgesloten, thuis volstond een 1-1.

De Uruguayaan Gonzalo Mastriani zette in de 73e minuut Barcelona op voorsprong na een fraaie controle en dito afwerking. Pas diep in de extra tijd maakte voormalig Braziliaans international Fred gelijk vanaf de stip, maar dat was niet voldoende voor Fluminense.

Barcelona speelt eind september in de halve finale tegen Flamengo. De laureaat van 2019 wipte in de kwartfinales Olympia uit Paraguay. Barcelona is het eerste team sinds 2017 in de halve finales dat niet uit Brazilië of Argentinië komt.

De 2e halve finale gaat tussen Atletico Mineiro, het team van Hulk, en titelhouder Palmeiras. Die Braziliaanse teams schakelden respectievelijk River Plate (uit Argentinië) en Sao Paulo (ook al Brazilië) uit.

De finale is op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.