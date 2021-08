OFFICIEEL: Antwerp is een ninja rijker, Nainggolan tekent voor 2 seizoenen

Na de ontvangst van Radja Nainggolan op de Bosuil vrijdag was het al duidelijk dat de toptransfer van de middenvelder enkel nog een kwestie van zijn medische testen en misschien wat punten en komma's was. Zaterdag was alles in orde.



Voor Nainggolan ging het allemaal snel deze week. Op dinsdag raakte het nieuws bekend dat Radja Nainggolan zijn contract met Inter in onderling overleg ontbonden had. De ex-Rode Duivel kon dus beginnen zoeken naar een nieuwe werkgever.



Aan interesse was er geen gebrek. Vooral Besiktas uit Turkije zou erg geïnteresseerd geweest zijn. Antwerp toonde ook meteen interesse en op donderdag zou voorzitter Paul Gheysens daarom zelf doorgeduwd hebben voor Nainggolan.



De middenvelder zou over twee seizoenen zo een 4 miljoen euro verdienen op de Bosuil (riante tekenbonus inbegrepen). Het maakt Nainggolan een absolute topverdiener in België. Voor dat geld krijgt Antwerp wel een speler met 367 matchen in de Serie A en 29 Champions League-wedstrijden in de plaats.