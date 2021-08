Bloeddonoren gezocht: Waasland-Beveren in augustus met Rode Kruis-logo op borst

Doordat de bloedvoorraad deze zomer zeer laag ligt, deed het Rode Kruis recent nog een oproep om bloed te komen doneren. De vereniging heeft momenteel nood aan zo'n 50.000 extra bloeddonoren, geen vanzelfsprekende zoektocht.



Om de vereniging te helpen, probeert nu ook Waasland-Beveren zijn steentje bij te dragen. Naast de opvallende wedstrijdshirts zal de club binnenkort ook zelf bloedinzamelacties op poten zetten bij supporters en buurtbewoners.



“We wilden iets terugdoen en onze rol als steunpilaar binnen onze gemeenschap opnemen", legt CEO Antoine Gobin uit. "Daarom zullen we niet alleen meer bekendheid geven aan hun instelling en de nood aan bloeddonoren, maar zullen we ook bloedinzamelingsacties organiseren."



We willen ook blijvend inzetten op het steunen van diegenen die onze hulp nodig hebben. We zijn trots om iets terug te kunnen geven aan diegenen die een verschil maken in onze gemeenschap. We vragen onze partners, onze fans en al onze medewerkers om hetzelfde te doen in hun dagelijkse leven.”