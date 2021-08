"Verbaast me niet dat Antwerp zwaar investeert om Club van de titel te houden"

Op zijn persconferentie - voor zijn 100e officiële wedstrijd als Club-coach - kreeg Philippe Clement uiteraard veel vragen over de transfer van Radja Nainggolan en de druk die Antwerp hiermee opvoert op Club Brugge.



"Onze competitie zal alleen maar sterker worden omdat de honger bij de andere ploegen alleen maar groter is geworden. Dat zie je ook aan de investeringen die ze allemaal doen. Dat is niet alleen bij Antwerp het geval, maar ook bij Genk en Anderlecht. Ook bij Gent is dat het geval geweest, al veel vroeger. We weten dat die concurrentiestrijd nog groter zal worden.”



“Ik was niet geschrokken toen ik las dat Radja Nainggolan naar Antwerp trekt. Ik hoor verhalen over hoe ambitieus Paul Gheysens is en je ziet ook de evolutie die er de voorbije jaren plaatsvond met het stadion. Ik schrik dus niet dat zij zware investeringen willen doen om Club Brugge van de titel te houden."



Wordt Clement dan niet zenuwachtig van al die bedrijvigheid bij de concurrentie, terwijl Club enkel Stanley N'Soki en Tibo Persyn aantrok? "Ik ben geen trainer die verwacht dat de club gekke dingen doet die misschien niet gezond zijn. Ik vind het belangrijk om mee te denken."



Vindt Clement de transfer van Nainggolan dan een van die gekke dingen? "Elke speler heeft zijn waarde en als Antwerp vindt dat Nainggolan die waarde heeft dan is dat hun recht om dat te betalen. Net zoals in het verleden misschien ook spelers die een heel zware investering waren naar hier zijn gekomen, maar waarvan iedereen in de club overtuigd was dat het een goede investering was. Simon Mignolet is daar een goed voorbeeld van.”