Yves Lampaert keert razendsnel terug uit Denemarken en wordt papa van zoontje Aloïs

Lampaert reed in de openingsrit van de Ronde van Denemarken nog naar een 11e plaats, maar in rit 2 ging hij niet meer van start. Dat was om bij de geboorte van zijn eerste kindje te zijn.

Eerder liet Lampaert samen met zijn vriendin Astrid Demeulemeester al weten dat het een jongetje zou worden. In het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis werd Aloïs geboren.