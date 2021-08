Sporteconoom: "PSG neemt een berekende gok met Messi"

"Nu blijkt dat die inkomsten er niet komen, waardoor ze in de tang worden genomen. Want tegelijkertijd heeft de Spaanse Liga beslist om een strenger beleid te voeren."

Lionel Messi wou eigenlijk bij Barcelona blijven en was zelfs bereid om fors in te leveren op zijn salaris. Maar toch kon de Spaanse club hem niet houden. "Barcelona heeft een groot financieel probleem en daarvoor zijn twee redenen", zegt econoom Thomas Peeters in Terzake.

Barcelona had zijn contracten afgesteld op een inkomstengroei, maar die is er door corona niet gekomen.

"PSG was een slapende reus"

Het verschil met PSG is groot, waar ze het geld schijnbaar door ramen en deuren kunnen blijven gooien. “De eigenaar van PSG is de emir van Qatar, die heeft natuurlijk een enorm vermogen."

"PSG is ook gewoon een bedrijf met aandelen die men kan kopen. Dat kan bij Barcelona niet, omdat ze een ledenclub zijn. Daar hebben de leden dus het ultieme zeggenschap. Dat wil zeggen dat een eventuele investeerder de club niet kan overnemen."

"Het wordt dikwijls voorgesteld alsof het een slechte investering was van de Qatarezen, maar dat vind ik niet. PSG was een slapende reus. Parijs is een van de grootste markten van Europen in een van de grootste landen van Europa. Dat potentieel moest enkel nog aangeboord worden."

"Ik denk dat ze met Messi een zeer berekende gok nemen. Hij heeft al veel bewezen. Hij is al vrij oud en dus hopelijk loopt hij geen zware blessure op, maar anders is hij een garantie op prijzen. Zo hoeven hem ook geen lang contract te geven. 2 of 3 jaar aan 35 miljoen per jaar is een berekend risico."