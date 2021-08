Beerschot haalt Schotse doelpuntenmachine in huis

Op zijn 26e heeft Lawrence Shankland al 140 doelpunten achter zijn naam staan. Twee seizoenen geleden was hij bij Dundee United goed voor 24 goals in 26 matchen, waaronder 3 hattricks.

"Ik weet nog dat ik bij mijn debuut 4 goals maakte. Die traditie wil ik wel eer proberen aan te doen", zegt Shankland, die een contract voor 3 jaar tekende.

Bij Beerschot hopen ze alvast op veel goals, want met 1 op 9 en een laatste plaats in het klassement heeft de club de start volledig gemist. "Lawrence is het soort spits dat elke ploeg kan gebruiken", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is een killer in de 16. Bovendien is hij nog maar 26 en heeft hij dus groeimarge."