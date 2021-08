Olympisch kampioene Thompson zal voor sprintspektakel zorgen op Memorial

Elaine Thompson-Herah is op dit moment misschien wel de snelste vrouw ter wereld. In Tokio volgde zichzelf op als olympisch kampioene op de sprintnummers want ook op de Spelen in Rio in 2016 pakte ze het goud op de 100 en 200 meter.

Afgelopen weken pakte ze zelfs drie keer goud want met het Jamaiceense team vierde ze ook op de 4x100 meter. In dat team zat ook Shericka Jackson. Ook zij zakt begin september af naar Brussel voor de Memorial. De 27-jarige sprintster veroverde net als Thompson-Herah drie medailles in Tokio. Jackson werd derde op de 100 meter en pakte ook brons met de Jamaicaanse aflossingsploeg van de 4x400 meter.

De twee Jamaicaanse olympische kampioenen zullen uitgedaagd worden door onder meer Sha'Carri Richardson. De 21-jarige Amerikaanse was er niet bij op de Olympische Spelen, maar is desalniettemin een van de rijzende sterren in de atletiekwereld.

Van Belgische zijde nemen Cynthia Bolingo en Rani Rosius deel aan de 200 meter.