Messi-gekte barst los in Parijs: fans verzamelen aan luchthaven en stadion, Argentijn nog steeds in Barcelona

Enkele uren nadat Lionel Messi afscheid genomen had van zijn teerbeminde club FC Barcelona, zetten de PSG-fans in groten getale koers naar de luchthaven van Bourget en het Parc des Princes. Daar staan ze te popelen om de Argentijnse superster een warm onthaal te geven. Zonder dat ze weten wanneer hij effectief het vliegtuig opstapt. De aantallen groeiden evenredig met het aantal berichten van journalisten dat Messi vandaag naar Parijs zou afzakken. Alleen bleken die voorbarig. Onder meer L'Equipe claimt dat de Argentijn zich nog steeds in Barcelona bevindt.

Update: Messi nog steeds in Barcelona

De PSG-fans zullen hun nieuw goudhaantje nog niet meteen te zien krijgen op de luchthaven in Parijs. Messi bevindt zich nog steeds in Barcelona en lijkt zijn beslissing niet te willen overhaasten.

In onderstaande tweet is de Argentijnse superster in blote bast te zien bij zijn huis in Spanje. De Parijse fans zullen dus nog wat langer in Bouget moeten blijven kamperen. Of verkiest Messi - tegen alle verwachtingen in - toch nog een andere bestemming?