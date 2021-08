Lionel Messi in tranen: "Ik had nooit gedacht dat ik Barcelona zou verlaten"

12:43 12 uur 43. Einde. Lionel Messi heeft zijn laatste vraag beantwoord. Een menigte fans staat buiten te wachten om het Barça-icoon te vereeuwigen op een foto. . Einde Lionel Messi heeft zijn laatste vraag beantwoord. Een menigte fans staat buiten te wachten om het Barça-icoon te vereeuwigen op een foto.

12:38 12 uur 38. "Leugen dat Laporta vroeg om 30% loonsvermindering". Was er een mogelijkheid om in te leveren? "Ik had mijn loon in mijn contract al laten verlagen met 50 procent. Barcelona heeft daarna niets anders meer gevraagd." "Het nieuws dat (voorzitter) Laporta me donderdag gevraagd heeft om een loonsvermindering van 30 procent is fake. Dat is een leugen."



"Het nieuws dat (voorzitter) Laporta me donderdag gevraagd heeft om een loonsvermindering van 30 procent is fake. Dat is een leugen."

12:34 Bekijk het indrukwekkende applaus voor Messi. 12 uur 34. Bekijk het indrukwekkende applaus voor Messi

12:30 12 uur 30. "Ik wil trofeeën winnen". Messi wil niet uitbollen bij zijn nieuwe club. "De laatste jaren van mijn carrière zal ik blijven vechten om titels en trofeeën. Ik wil altijd winnen en dat zal zo blijven."

12:30 12 uur 30. Ik probeer het nog allemaal te verwerken. Lionel Messi.

12:26 12 uur 26. "Mijn contract was geregeld". Tot enkele dagen geleden had Messi nooit durven in te beelden dat hij Barcelona dit seizoen zou moeten verlaten. "Mijn contract was in orde. Maar op het laatste moment hoorde ik dat het niet mogelijk was door een probleem met La Liga."

12:23 12 uur 23. "Fans zullen eraan wennen". Messi zal een enorme leegte achterlaten op Camp Nou. "Maar een club is meer dan 1 speler. De fans zullen na verloop van tijd wel wennen aan het feit dat ik niet meer bij hun club speel."

12:22 12 uur 22. Ik ben echt triestig, want ik wou deze club niet verlaten. Lionel Messi.

12:18 12 uur 18. Messi: "PSG is een mogelijkheid". Een journalist vraagt Messi op de man af of hij naar PSG trekt. "Dat is een mogelijkheid, maar ik heb nog nergens iets getekend. We bekijken de opties."

12:17 12 uur 17. Mijn mooiste moment bij FC Barcelona? Mijn debuut, het was de start van alles. Lionel Messi.

12:15 12 uur 15. Messi wil ooit terugkeren. "Ik hoop dat ik op een bepaald moment kan terugkeren naar deze club, in wat voor rol dat ook is. Ik wil er dan mijn steentje toe bijdragen zodat Barcelona een van de beste ploegen ter wereld blijft", zegt Messi.

12:13 12 uur 13. Staande ovatie voor Messi. Na zijn emotionele woorden krijgt Messi een minutenlang applaus van de aanwezigen. Het clubicoon grijpt naar zijn zakdoek om zijn tranen te drogen.

12:11 12 uur 11. Ik verlaat de club zonder dat ik de fans het voorbije anderhalf jaar heb kunnen zien. Maar het kan niet anders. Lionel Messi.

12:10 Een emotionele Messi. 12 uur 10. Een emotionele Messi

12:08 12 uur 08. Met een schorre stem blikt Messi terug op zijn avontuur bij Barcelona: "Camp Nou was mijn thuis. Ik ben heel dankbaar voor alle mooie dingen die ik hier heb meegemaakt."

12:07 12 uur 07. Mijn familie en ik waren ervan overtuigd dat ik hier in Camp Nou zou blijven. Lionel Messi.

12:06 12 uur 06. Messi met tranen in de ogen. Een duidelijk geëmotioneerde Messi begeeft zich naar de micro. Ook zijn aanwezige ex-ploegmaten kunnen het niet droog houden.

12:03 12 uur 03. Barça-coach Koeman en heel wat ex-ploegmaten van Messi wonen de persbabbel bij. De Argentijn is zo stilaan klaar om het woord te nemen.

11:48 11 uur 48. De mensen stromen toe in de schaduw van Camp Nou. Met hun gsm in de hand staan ze klaar om een plaatje te maken van hun topschutter aller tijden.