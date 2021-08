Fischer: "Als Frey straks met zijn vriendin slaapt, krijgt hij een tweeling"

"Als het niet Cristiano Ronaldo of Lewandowski is die 5 keer scoort, dan ben je altijd wel een beetje verbaasd", vertelde Fischer na afloop. "Frey stond vandaag telkens op de goede plek, alles wat hij aanraakte was een doelpunt.

"Ik heb tegen hem gezegd dat hij vanavond beter niet met zijn vriendin naar bed gaat, want dan krijgt hij een tweeling", lachte de Deense winger.