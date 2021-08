Antwerp geeft Standard met 5 goals van Michael Frey een pak voor de broek

Standard - Antwerp in een notendop:

Nieuwkomers schenken Antwerp dubbele voorsprong

Ongrijpbare Michael Frey scoort aan de lopende band

Het bleef dus 2-5, Antwerp is de rode lantaarn kwijt en heeft vooral een nieuwe kandidaat-topschutter in de rangen. Bij Standard wordt het toch even herbronnen.

Maar dan was het tijd voor de grote Michael Frey-show. De Zwitser had al twee goals op zak, maar bleef ongrijpbaar voor de defensie van Standard. Met nog eens drie goals in nauwelijks tien minuten tijd legde hij de thuisploeg in zijn eentje over de knie: Antwerp van 1-2 naar 1-5, ongezien.

Mbaye Leye: "We moeten leren uit deze wedstrijd"

Michael Frey: "Goede connectie met Fischer"

Matchwinnaar Michael Frey hield het hoofd koel na een toch memorabele wedstrijd. "Vijf keer scoren, dat was mij nog niet eerder gelukt. Het is dus een heel speciale dag, maar het belangrijkste is dat we wonnen en dat we ook heel goed speelden. Dat ik het team kan helpen met mijn vijf goals, maakt me heel gelukkig. Maar we moeten blijven doorgaan. De volgende wedstrijd wacht al."





"Er is een goede connectie op het veld met Viktor Fischer. En dat zal de komende weken nog verbeteren, want we kennen elkaar nog maar enkele dagen. Maar het is niet alleen Viktor. Iedereen was goed vandaag. We moeten zo blijven doorgaan. Of ik dit speciaal ga vieren? Ik ga nu zoals altijd naar huis, naar mijn vrouw. Misschien gaan we wel een beetje vieren, maar de volgende training en de volgende wedstrijd komen er al snel aan", aldus de Zwitser.