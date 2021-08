Herenigd met zijn eerste liefde: derde keer goede keer voor Lukaku bij Chelsea?

De rijpingsfase

De uitleenbeurt legt geen windeieren. In februari van het seizoen 2012-2013 wordt Lukaku verkozen tot "Speler van de Maand" bij West Brom. Hij legt die maand zijn tiende doelpunt in het mandje, maar zijn referentiematch moet dan nog komen.

Van mislukking tot godenstatus

José Mourinho staat bij aanvang van het seizoen 2013-2014 aan het roer bij Chelsea. "The Special One" ziet in Lukaku een meerwaarde voor zijn brede kern en laat hem bij de seizoensstart twee keer opdraven in de Premier League. Een goed voorteken.

Maar dan zorgt één wedstrijd voor de kentering. In de Europese Supercup staat het na verlengingen 1-1 tegen het Bayern München van Pep Guardiola. Onze landgenoot neemt zijn verantwoordelijkheid en mist de beslissende penalty.

Meteen volgt het besluit: Lukaku voelt zich nog niet klaar voor het grote werk en dient een transferverzoek in. Het - voorlopige? - einde van zijn carrière bij Chelsea.

Die zet hij voort bij Everton en Manchester United, maar bij de topclub uit Manchester vindt hij nooit zijn draai. Na acht jaar zegt de Belgische topscorer aller tijden het Britse vasteland vaarwel.

Milaan ontvangt de targetspits met open armen in de zomer van 2019. Na een proefseizoen loodst Lukaku Inter naar de titel. Een goddelijke status volgt, de gedachte om ooit nog weg te gaan uit Italië verdwijnt... tot nu.