Bronzen ruiters: "Dit is historisch, we wachten hier al op sinds 1976"

De medaille voor België is ook een historisch moment. De vorige olympische medaille op de Spelen dateert van 1976 in Montreal. "We hebben er lang op gewacht en lang voor gewerkt. Het is een fenomenaal moment voor de paardensport in België en dit is goed voor de toekomst van de sport."

"Dit is een medaille voor de paardenwereld in België", zei Guery. "Voor iedereen die achter ons staat. We hopen dat ze trots zijn."

De drie Belgen straalden met hun bronzen medaille na de medailleceremonie. "Het moet nog allemaal wat doordringen", zei Pieter Devos. "Het is fenomenaal om zo'n medaille rond je nek te hebben hangen. Dit symboliseert zoveel. Dit gaat niet alleen over ons. Dit is het werk van een hele ploeg, een hele federatie en een hele natie. Onze paarden hebben vandaag alles gegeven om dit waar te maken."

Gregory Wathelet: "Dit is ook de medaille van Niels Bruynseels"

"Het was echt een moeilijk en technisch parcours en de warmte speelde ook een grotere rol dan de voorbije dagen", evalueerde Wathelet al snel na het behalen van de medaille. "Ik voelde wel druk als laatste ruiter, maar ik kan daar behoorlijk goed mee om."

"Ik was ontgoocheld na mijn ronde. Ik blijf een sportman. Met 4 fouten zat er nog een mooiere medaille in, maar we gaven de hoop op zeker nog niet op. Ik wist ook dat er onder druk bij de andere ruiters nog veel kon gebeuren. Penelope Leprovost is een ervaren amazone, maar ook bij haar kan het misgaan."

"We moeten vandaag vooral trots zijn op deze medaille en op wat we gepresteerd hebben. Dit is niet alleen onze medaille, maar ook die van Niels. Hij was hier vandaag om ons raad te geven, ook al was dat niet makkelijk voor hem. Het is ook de medaille van Jos Verlooy bijvoorbeeld en van het hele Belgische team."

"We wachten hier al lang op, dit is historisch. De thuiskomst zal ook heel speciaal zijn. Ik wil graag mijn zoontje zien want hij is net geboren voor ik naar hier kwam."