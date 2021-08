Weinig slaap, maar wel groot feest bij de Lions en 4 andere zaken die u moet onthouden uit de nacht van 6 augustus

Bekijk de compilatievideo:

1. Red Lions feesten tot in het holst van de nacht

Een uur slapen is genoeg in deze tijden. Slapen is nu niet belangrijk. Je moet genieten van elk uur dat je wakker bent. Ik wil zoveel mogelijk wakker zijn en met iedereen vieren.

2. 51-jarige snelwandelaar schrijft geschiedenis: als 1e op 8 Olympische Spelen

Hij is daarmee de enige achtvoudige olympiër ooit. Een 9e deelname zit er niet meteen aan te komen. De 50km snelwandel-discipline is geschrapt uit de lijst met olympische sporten.

1992. Het jaar dat Jesus Garcia in eigen land (Barcelona) op de Olympische Spelen verscheen. Vandaag, 28 jaar later, nam de Spaanse snelwandelaar deel aan zijn 8e Olympische Spelen.

3. Franse snelwandelaar duikt de toiletten in tijdens de race

Diniz snelde de toiletten in. Veel tijd verloor de Fransman echter niet. Hij kwam nog net voor het aanstormende peloton de baan op, op een tiental meter van de nieuwe leider Luo. Niet veel later moest hij opgeven.

4. Beachvolleybal: goud voor Amerika

April Ross en Alix Klineman zijn olympisch kampioene in het beachvolleybal. De Amerikaanse dames waren in een partij van geen 3 kwartier te sterk voor een Australisch duo: 21-15 en 21-16. Voor Ross is het de 3e olympische medaille, na zilver in Londen 2012 en brons in Rio 2016.