51-jarige snelwandelaar schrijft geschiedenis: als 1e op 8 Olympische Spelen

1992. Het jaar dat Jesus Garcia in eigen land (Barcelona) op de Olympische Spelen verscheen. Vandaag, 28 jaar later, nam de Spaanse snelwandelaar deel aan zijn 8e Olympische Spelen. Hij is daarmee de enige achtvoudige olympiër ooit. Een 9e deelname zit er niet meteen aan te komen. De snelwandel-discipline is geschrapt uit de lijst met olympische sporten.