Wat brengt de toekomst voor de Red Lions? "Dit is geen eenmalig project"

Eddy Demarez was na de olympische triomf van de Red Lions te gast in onze Facebook Live-studio om vragen van onze surfers te beantwoorden. Bekijk hier wat onze hockeycommentator met hese stem te vertellen had.

Hoe groot is het aandeel van Vincent "The Wall" Vanasch?

"Het is een cliché zo hoog als een huis dat je met een goede keeper en een goede corner toernooien wint en dat wordt nog eens bevestigd." "Hendrickx heeft in de finale niet kunnen scoren, maar dan heb je ook nog altijd Vanasch. Die keepte ook al een sterke match in de kwartfinales tegen Spanje. Dat deed hij in de finale tegen Australië opnieuw." "Vanasch is al een aantal jaar de beste keeper van de wereld en dat heeft hij nog eens bevestigd. Vanasch heeft alles al zo vaak meegemaakt, net als de hele ploeg. Dat maakt de Lions nog zoveel sterker dan 5 jaar geleden." Vanasch gaf ook meteen aan dat hij nog wil doorgaan tot de Spelen van Parijs. "Dan zal hij 36 zijn, maar voor een keeper kan dat."

Vincent Vanasch is al een aantal jaar de beste keeper van de wereld en dat heeft hij nog eens bevestigd. Eddy Demarez

Kunnen we dit vergelijken met de gouden generatie Rode Duivels?

"Twee sporten vergelijken is moeilijk. In het voetbal is de concurrentie veel groter, heb je veel meer landen die goed zijn. In het hockey zijn er minder landen waarvan je kunt verliezen. Voetbal is mondialer dan hockey." "Maar wat natuurlijk wel zo is: de Red Lions hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. EK, WK en Olympische Spelen. Dus één ding is zeker: in het hockey hebben we absoluut de gouden generatie."

De Red Lions hebben alles gewonnen wat er te winnen valt: EK, WK en Olympische Spelen. Eddy Demarez

Kunnen de voetballers geen voorbeeld nemen aan dat volkslied?

"De Red Lions hebben dat echt geleerd om het volkslied mee te zingen. Ze hebben die tekst echt meegekregen. Op die manier wekken ze ontzettend veel sympathie op." "Ik maak de Red Lions nu meer dan tien jaar mee en het zijn ook gewoon goeie gasten. Ze hebben geen sterallures. Zelfs Arthur Van Doren niet, die al 4 à 5 jaar de beste speler van de wereld is. Dat kun je je bij de voetballers niet voorstellen. Die zitten in een andere wereld."

De Red Lions zingen het volkslied altijd uit volle borst mee.

Wat brengt de toekomst voor de Red Lions?

"Jongens als Dohmen, Briels, Denayer of Charlier waren er al in 2008 bij op de Olympische Spelen in Peking. Vroeger werd er in het hockey wel sneller gestopt rond de 30, maar nu proberen ze het langer te rekken." "Dohmen heeft eigenlijk wel al laten verstaan dat de nationale ploeg nu voorbij is voor hem. Hij is er ook al het langst bij. Voor de rest zijn er wel wat jongens vooraan in de 30. Het is wel maar 3 jaar meer tot de volgende Spelen. Dat maakt ook wel een verschil." "Maar je moet het wel allemaal kunnen blijven opbrengen. Die gasten trainen jaar in jaar uit samen en hebben voortdurend buitenlandse stages. Dus het is geen evident leven." "In Parijs zullen ze opnieuw meedoen en er zit zeker nog talent aan te komen. Er zit structuur achter. Dit is geen eenmalig project."

Er zit zeker nog talent aan te komen. Dit is geen eenmalig project. Eddy Demarez

Hoe groot is het aandeel van coach Shane McLeod?

"Enorm. Hij is gekomen na een aantal mindere jaren, in oktober 2015. Dat was het puzzelstukje dat ontbrak. Vanaf dan is het gekeerd en zijn ze finales beginnen te spelen en beginnen te winnen." "McLeod raakte de juiste snaar. Van opleiding is hij ook opvoeder en psycholoog. Dat is zijn grote kracht. Hij is een soort vaderfiguur, maar kan ook hard zijn wanneer het moet." "Hij gaat nu voor een jaar vertrekken naar Nieuw-Zeeland met zijn gezin, maar over een jaar komt hij terug en het zou zomaar kunnen dat hij over drie jaar meegaat naar Parijs."

Waar moeten we dit plaatsen in de Belgische sportgeschiedenis?