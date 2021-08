Het is vandaag twee jaar geleden dat Bjorg Lambrecht om het leven kwam na een valpartij in de Ronde van Polen. Lambrecht was een talentvol klimtalent van nog maar 22 jaar. Om hem te gedenken maakten de streetartartiesten van Puncheur een sjabloon van de renner, zoals ze eerder ook voor onder meer Tom Boonen en Wout van Aert deden. Bekijk de video.