Johnson-Thompson na opgave: "Dat ik kon starten, was een mirakel"

"Ik weet niet waar te beginnen om uit te leggen wat ik voel", stak KJT van wal op Twitter. "Slechts een handvol mensen begrijpen wat ik doormaakte."

"Nog minder personen begrijpen de mentale en fysieke uitdagingen die ik tegen kwam om op tijd terug fit te geraken nadat mijn achillespees eind december scheurde. Ik begon het jaar in een rolstoel en ik wilde mijn Spelen niet op dezelfde manier beëindigen."

"Dat ik de start haalde, was een mirakel. Ik geloofde echt dat ik in staat was om een medaille te pakken ondanks het feit dat ik een half jaar niet kon trainen. Meer dan ooit ben ik trots dat ik er stond en het probeerde."