Belgian Cheetahs wervelen met stevig BR naar olympische finale op 4x400m

Zonder de geblesseerde Cynthia Bolingo, op papier de snelste Belgische op de 4x400 meter, was het afwachten hoe de Belgian Cheetahs voor de dag zouden komen in de reeksen. De Belgische vrouwen hadden wel wat meeval bij de loting, want sterke landen als Groot-Brittannië, de VS of Jamaica werden in de andere reeks ingedeeld. Startloopster Naomi Van den Broeck spaarde haar krachten voor de laatste hectometer en kon als 5e het stokje doorgeven aan Imke Vervaet, die goed standhield. Paulien Couckuyt, die al sterk presteerde in Rio, bevestigde als 3e loopster haar uitstekende vorm. Couckuyt loodste de Cheetahs naar de 3e stek bij de laatste stokwissel en die positie kwam dankzij een prima Camille Laus niet meer in gevaar. Laus leek zelfs op weg naar de 2e stek, maar Cuba ging er nog over in het slot. Met 3'24"08 deed het Belgische kwartet liefst 2,5 seconden van het Belgische record. De 3e plaats in de reeks was ook goed voor een rechtstreeks ticket voor de finale. Die wordt zaterdag om 14.30 u Belgische tijd gelopen.

VIDEO: Bekijk de knappe race van de Belgian Cheetahs

Couckuyt: "Mijn Spelen kunnen niet meer stuk"

"We hebben ons doel gehaald", vertelde Paulien Couckuyt. "Nu kunnen mijn Spelen niet meer stuk. Het zijn echt geweldigde Spelen voor mij. Je krijgt heel veel energie van de meisjes en ik wou echt die finale binnen halen." "Ik heb echt met mijn hart en voor mijn leven gelopen om die 2e positie te kunnen pakken. We zijn echt heel tevreden, zeker met dat nationaal record." Ook Camille Laus stond te glunderen. "De Duitse vrouwen zaten net voor mij. De Cubaanse loopster was ook heel sterk, maar top 3 was het doel. We zijn super blij en de tijd is echt zot. Het is heel positief voor ons. Ik ben heel trots op ons team. We gaan nu alles geven om beter te doen."



Van den Broeck: "Ik ben een beetje in shock"

"Het is ongelooflijk", zei Naomi Van den Broeck. "Ik had nooit gedacht dat we een nationaal record konden lopen. Ik ben dus een beetje in shock. Het moet nog binnen dringen." Ook Imke Vervaet gaf nog het beste van zichzelf. "Achteraf was ik helemaal dood. Ik denk dat ik behoorlijk goed gelopen heb. Ik ben heel snel gestart om bij die meisjes te kunnen blijven. Mijn individueel stuk was wel goed. Met de meisjes kan je altijd nog iets extra."