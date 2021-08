Molano flitst naar winst in Ronde van Burgos, Planckaert is leiderstrui kwijt

Demarrages op laatste bult, Bora rijdt achter eigen renner

Na de zege van Edward Planckaert in de openingsrit kregen de pure sprinters vandaag op papier een etappe op hun maat. Dan moesten ze wel het laatste bultje op een tiental kilometer van de streep overleven.

Kleppers zoals Bardet, Landa, Caruso en Daniel Felipe Martinez roerden zich allemaal even op dat bultje. Maar het waren Geniets, Würtz Schmidt en Burghardt die met een kleine marge de slotkilometer indoken.



Bora-Hansgrohe plooide zich, ondanks de aanwezigheid van Burghardt voorin, dubbel om de vluchtelingen bij de kraag te vatten. Want met onze landgenoot Jordi Meeus had Bora een favoriet voor de sprintzege aan boord.



Toen DSM voor Dainese een treintje opzette, schudde Burghardt voorin nog een laatste versnelling uit zijn dijen. In de laatste hectometers viel het trio uiteindelijk in handen van het aanstormende peloton.



De Colombiaan Juan Sebastian Molano schoot als een kanonkogel naar voren en haalde het voor Dainese en Trentin. Jordi Meeus moest vrede nemen met de 4e plaats.



De leiderstrui verhuist van de schouders van Edward Planckaert naar die van Gonzalo Serrano. Beiden staan in dezelfde tijd, maar Serrano eindigde vandaag hoger in de daguitslag dan Planckaert.