Medaille nummer 2: Duitser Wellbrock pakt goud na knalprestatie in open water

De Duitser Florian Wellbrock had er zin in vandaag. De 23-jarige Duitse zwemmer wou in open water beter doen dan zijn bronzen medaille in de 1500m vrije slag. Daarvoor moest hij wel eerst de Italiaan Gregorio Paltrinieri voorblijven, die in Rio nog goud pakte op de 1500m vrije slag.