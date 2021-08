Belgische sportgeschiedenis: 2 keer olympisch goud op 1 dag (én binnen het uur)

Dat België nooit een veelvraat is geweest als het om olympische medailles gaat, is geen geheim. Met amper 11 miljoen inwoners is ons landje dan ook een dwergstaat in vergelijking met grootmachten als China en de Verenigde Staten.



Toch bezorgde "Team Belgium" ons de voorbije jaren al veel onvergetelijke momenten. Denk maar "Fredje" Deburghgraeve in Atlanta of Tia Hellebaut in Peking. Maar 2 gouden medailles op 1 dag? Neen dat was al van 1952 geleden. Al waren we er wel al enkele keren dichtbij.