Dubbel goud! Nafi Thiam verlengt haar zevenkamptitel, Vidts op zucht van brons

14:32 14 uur 32. Thiam verlengt haar titel, net geen brons voor Vidts. Nafi Thiam doet wat ze moet doen en wordt voor de tweede keer op rij olympisch kampioene! Noor Vidts loopt een fantastische 800 meter en snelt met 2,09"05 naar een geweldig persoonlijk record, maar het volstaat jammer genoeg niet om nog brons te pakken. Emma Oosterwegel finisht net dicht genoeg op Vidts om haar 3e plaats veilig te stellen .

14:15 14 uur 15. Wat doet Vidts? Noor Vidts begint zo dadelijk als 5e aan de afsluitende 800 meter. De Amerikaanse Kendell Williams zou normaal gezien een hapklare brok moeten zijn voor Vidts. Het wordt dus uitkijken hoe nummer 3 Emma Oosterwegel presteert. Als Vidts 3,5 seconden sneller is dan de Nederlandse pakt ze nog brons. .

14:12 14 uur 12. In de coulissen zien we hoe Nafi Thiam zich warmloopt voor de 800 meter. Slaagt ze er zo dadelijk in om maximaal 4"40 toe te geven op Anouk Vetter, dan verlengt ze haar olympische titel. .

14:11 14 uur 11. Moment van de waarheid nadert. We maken ons stilaan op voor de ontknoping van de zevenkamp. Om 14.20 u is er de 1e reeks van de afsluitende 800 meter. De tweede reeks, met daarbij Nafi Thiam en Noor Vidts, is om 14.30 u. .

07:35 07 uur 35. Afspraak om 14.30 u. Vanmiddag om 14.30 u. strijden Nafi Thiam en Noor Vidts voor de medailles in de tweede groep van de 800m. Met een PR van 2'09"34 heeft Vidts de op één na snelste toptijd van alle deelnemers aan haar reeks. Brons is dus zeker nog mogelijk. Thiam heeft maar één opdracht straks: in de buurt van Anouk Vetter blijven. .

Thiam heeft maar één opdracht straks: in de buurt van Anouk Vetter blijven.

07:25 07 uur 25. Lespagnard dan toch niet positief. Roger Lespagnard mag het atletiekstadion weer binnen. De coach van Nafi Thiam had vanochtend een positieve speekseltest afgelegd, maar een PCR-test even later bracht een negatief resultaat op corona aan het licht. Lespagnard kan Thiam dus coachen in de aanloop naar de afsluitende 800 meter straks. Hij mag in die 800 meter ook weer gewoon het stadion in. .



Lespagnard kan Thiam dus coachen in de aanloop naar de afsluitende 800 meter straks. Hij mag in die 800 meter ook weer gewoon het stadion in.

07:23 07 uur 23. Noor Vidts gaat straks mikken op een toptijd. Ze zal niet ver van het brons zijn. Eline Berings in Okiru.

07:23 07 uur 23. Als alles normaal verloopt, is het goud binnen voor Nafi Thiam. Ze mag ongeveer 5 seconden verliezen op Vetter en dat zie ik niet gebeuren. Tia Hellebaut in Okiru.

07:15 07 uur 15. Thiam leidt, Vidts op weg naar brons? Het ziet er voorlopig erg goed uit voor Nafi Thiam, na 6 van de 7 nummers. Ze heeft een voorsprong van 64 punten op Anouk Vetter en kan zich dus wat veroorloven op de afsluitende 800m. Noor Vidts is na het speerwerpen een beetje teruggezakt naar de vijfde plaats, maar heeft een sterke 800m in huis. Het podium kan dus nog voor haar. .

Noor Vidts is na het speerwerpen een beetje teruggezakt naar de vijfde plaats, maar heeft een sterke 800m in huis. Het podium kan dus nog voor haar.

07:13 07 uur 13.

07:12 07 uur 12. De tussenstand na het speerwerpen:. 1. Nafi Thiam - 5.912 punten 2. Anouk Vetter (Ned) - 5.848 3. Kendell Williams (VS) - 5.642 4. Emma Oosterwegel (Ned) - 5.641 5. Noor Vidts - 5.592 .

07:08 07 uur 08. Het blijft bij 51,20m voor Vetter. Vetter heeft zich niet kunnen verbeteren bij haar derde poging. Het blijft bij 51,20m voor de Nederlandse, een tegenvallend resultaat. Wil ze nog goud pakken, zal Vetter moeten uitpakken op de 800m. Op dat nummer is Thiam normaal gezien sneller dan Vetter. Is dat straks ook zo? .

Wil ze nog goud pakken, zal Vetter moeten uitpakken op de 800m. Op dat nummer is Thiam normaal gezien sneller dan Vetter. Is dat straks ook zo?

07:04 07 uur 04.

07:03 07 uur 03. De 51,20m van Vetter levert haar voorlopig 883 punten op, daarmee springt ze niet opnieuw over Thiam naar de leiding. Het verschil tussen de twee is nu 64 punten in het voordeel van de titelverdedigster. .

07:01 07 uur 01. Geen goede tweede poging van Vetter. De tweede poging van Vetter is erg matig voor haar doen. Ze raakt niet verder dan 45m en kan daar niet tevreden mee zijn. .

06:52 06 uur 52. Vetter nog niet in de buurt van Thiam. Vetter werpt haar speer meteen verder dan 50m bij haar eerste poging, een goede start van de Nederlandse. Ze komt met 51,20m wel nog niet in de buurt van Thiam, die 54,68m ver raakte. .

06:50 06 uur 50. Vetter maakt zich klaar voor haar eerste worp. . Vetter maakt zich klaar voor haar eerste worp.

06:46 06 uur 46. Het gaat voorlopig ver in de B-groep. Vier atletes wierpen hun speer al verder dan 50m, met de Duitse Carolin Schäfer op kop: 52,96m. Volgt Vetter dat voorbeeld? .