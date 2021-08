Nafi Thiam: "Niet mijn beste eerste dag", Noor Vidts: "Denk niet aan cijfers en plaatsen"

"Dit was niet mijn beste eerste dag", vertelde Nafi Thiam, die zich snel uit de voeten wilde maken na de afsluitende 200 meter.



"Elk kampioenschap is anders, maar als ik mezelf vergelijk met de andere atletes, dan sta ik er niet slecht voor."



"Het is nu belangrijk om goed te recupereren, want het wordt een korte nacht. Ik wil snel tot rust komen in het olympisch dorp. Het verspringen wordt beslissend", blikte Thiam nog kort vooruit op de tweede dag.



De kampioene van Rio sprak zich ook nog uit over concurrente Katarina Johnson-Thompson, die na een nieuwe blessure opgaf.



"Het is jammer. Zoiets wens je niemand toe. Het is vreselijk dat ze dit moet meemaken op de Spelen."