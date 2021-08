Noor Vidts verbaast de wereld: "Ze straalt, dat is de sleutel tot succes"

Op deze Olympische Spelen verkeert ze nog meer in bloedvorm, met een verpulvering van haar persoonlijke records in drie van de vier onderdelen op de eerste wedstrijddag (100 meter horden, kogelstoten en 200 meter) tot gevolg.

Van Alphen: "Waar is Noor mee bezig? Gek!"

Ook Hans Van Alphen, die in 2012 zelf vierde werd in de tienkamp op de Olympische Spelen, is enorm onder de indruk. "Waar is Noor mee bezig? Gek!"



"Noor is afkomstig uit Vilvoorde. Ze traint daar bij de Vilvoordse Atletiekclub, waar ik ook jaren gespendeerd heb. Ik heb haar vooral gekend als een heel gedreven atlete, die goed was op Belgisch niveau. Ik heb haar zien groeien dat het geen naam heeft. Ze is een laatbloeier, ook fysiek. Je ziet dat ze nu echt een atlete is geworden."



"Haar prestatie vandaag was onwaarschijnlijk. Het begon al met een horderace die top was. Ook op de 200 meter kon ze haar sterke start doortrekken. Ze viel niet stil en kon haar reeks winnen in een persoonlijk record. Alweer."