Dit moet u weten voor de finale van de zevenkamp: zo pakt Thiam goud en Vidts brons

Strijd voor goud: hoeveel tijd mag Thiam verliezen?

De strijd om de gouden medaille in de zevenkamp gaat nog tussen Nafi Thiam en Anouk Vetter. Thiam begint aan de afsluitende 800 meter met een voorsprong van 64 punten. De top 8 loopt samen in dezelfde 800 meter.

Dat betekent dat ze 4 seconden en 40 honderdsten mag verliezen op de Nederlandse. Als Thiam geen blessure oploopt of valt, dan lijkt het goud zo goed als binnen. "Dat zul je me niet horen zeggen", zegt commentator Kris Meertens.

"Je kunt niet zeggen dat het al voor 90% binnen is. Het is heel warm in Tokio en na 6 proeven slaat het melkzuur toe in je benen. Ik heb nog atleten zien stilvallen of plots krampen zien krijgen. Dan kan het snel gaan."

Thiam loopt normaal gezien beter dan Vetter op de 800 meter. Zowel Thiams persoonlijke record als haar beste tijd van 2021 is beter dan die van Vetter.

"Vetter zal proberen om Thiam onder druk te zetten", zegt Meertens. "Ze is zeker van zilver en moet iets ondernemen, dus zal ze wellicht snel vertrekken en hopen dat Thiam in paniek slaat. Ik zou ze niet te ver laten lopen, maar er ook niet in meegaan."