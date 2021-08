Hordeloper Obasuyi betaalt leergeld en sneuvelt in reeksen

"Als ik een goeie koers loop, dan zit ik sowieso in de halve finale. Als je 13"32 kan lopen en je doet dat op het moment dat het moet, dan kan je heel ver geraken op toernooien zoals hier", stak Michael Obasuyi zijn ambitie niet onder stoelen of banken voor aanvang van zijn olympisch debuut.

Maar op het moment van de waarheid leken de zenuwen toch ietwat de bovenhand te nemen. Onze 21-jarige landgenoot schoot traag uit de startblokken en onderweg tikte hij ook nog drie horden aan.

Daardoor raakte hij niet verder dan een zesde plaats in zijn reeks, in een matige 13"65. Daarmee mocht hij nog heel even hopen op één van de snelste verliezende tijden, maar dat bleek al snel ijdele hoop. Geen man overboord, wel een goeie leerschool voor over drie jaar in Parijs.

"Ik liep echt niet lekker vandaag. Ik had precies niet genoeg energie. De vorm is er nochtans wel, dus ik heb hier echt geen verklaring voor", zei een ontgoochelde Obasuyi na afloop.