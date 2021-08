Een fenomenaal record en 7 andere zaken die u moet onthouden uit de nacht van 3 augustus

Het belangrijkste nieuws van de voorbije nacht komt natuurlijk uit het kamp van de hockeymannen. De Red Lions plaatsten zich voor de finale na een mooie zege tegen India. Maar er is veel meer dan dat gebeurd. Een overzicht.

1. Atletiek: Karsten Warholm scheurt shirt kapot na fantastisch wereldrecord op 400m horden

Op het laatste atletieknummer van de ochtendsessie heeft de Noor Karsten Warholm voor een hoogtepunt gezorgd in het Olympisch Stadion. Als eerste man ooit dook hij onder de 46 seconden op de 400m horden. Hij is de nieuwe olympische kampioen in 45"94. Fenomenaal!

2. Atletiek: Vanderbemden met beste tijd van seizoen naar halve finales op de 200m

Robin Vanderbemden heeft zich op de 200m bij de mannen kunnen plaatsen voor de halve finales. Hij werd in 20"70, zijn beste tijd van het seizoen, derde in zijn reeks. Het volstond voor de kwalificatie.

3. Atletiek: Ismael Debjani gaat met snelste tijd van alle deelnemers naar halve finales 1.500m

Ismael Debjani heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de halve finales van de 1.500m. Hij hield zich in zijn reeks lang goed verscholen en pakte in de laatste rechte lijn uit met een verschroeiende versnelling, goed voor de reekszege in 3'36"00.

4. Kajak: Artuur Peters (K1) finisht vijfde en mag zo kruis maken over finale

Kajakker Artuur Peters is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de K1 1000 meter sprint. De 24-jarige Limburger moest heel de wedstrijd achtervolgen en finishte op de ondankbare vijfde plek. De top 4 gaat door naar de finale.

5. Ook geen finale voor Broekx/Peters (K2), kajakduo wordt vijfde

Net als broer Artuur is Hermien Peters, samen met haar kajakpartner Lize Broekx, er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale in de K2 500m sprint. Broekx en Peters finishten vijfde.

6. Kajak: Slovenen kapseizen met zicht op de finale

Wat een sprookje had moeten worden voor het Sloveense kajakduo Osterman/ Ponomarenko, is uitgedraaid op een nachtmerrie. De kajak van het duo kapseisde meters voor de finish. De Slovenen leken op weg naar de finale, maar moeten zo dus aantreden in de B-finale.

7. Hockey: Red Lions zijn al zeker van een medaille na winst tegen India

De Red Lions hebben zich geplaatst voor de finale van het hockeytoernooi. Onder impuls van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx klopten onze nationale hockeymannen India met 2-5. Donderdag om 12 uur spelen de Red Lions om het goud. In die finale wacht Australië of Duitsland.

8. Basketbal: Luka Doncic gaat met Slovenië naar de halve finale