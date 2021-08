Ook kajakduo Peters/Broekx naar halve finales na zege in herkansingen

Peters en Broekx werden ingedeeld in een erg zware reeks in de K2 500m met toplanden Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland.

Het Belgische duo lag na 250m op de derde plaats op meer dan twee seconden. Toen al was duidelijk dat de top 2 moeilijk zou worden. Peters en Broekx lieten het dan ook wat lopen, om krachten te sparen voor de herkansingen van later op de ochtend.

Nieuw Zeeland (1'43"836) en Duitsland (1'44"894) zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. De tijd van Peters en Broekx: 1'48"137.

In de herkansingen even later deden Peters en Broekx het uitstekend. Onze landgenotes wonnen in 1'47"649, zonder in de problemen te komen.