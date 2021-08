Hermien Peters snelt naar zesde plek in kajakfinale, Broekx wordt 5e in C-finale

Meer succes voor kajakpartner Peters

Dan ging het beter voor kajakpartner Hermien Peters. Peters wist in de reeksen nog de snelste tijd van alle deelnemers neer te zetten en had ook vandaag vertrouwen in een goede afloop.

Broekx peddelt naar de 21e plek

Geen A- of B-finale dus voor Lize Broekx, die nog wel in actie kwam in de C-finale. Daarin werd ze vijfde, goed voor de 21e plek in de K1 500m.

Broekx ging vol goeie moed van start, maar keek na 250m al tegen een stevige achterstand aan. Halfweg vaarde de Limburgse in vijfde stelling. Een positie die ze niet meer kon verbeteren.

Boekx finishte in 1'56"842 en sluit haar avontuur op de Spelen af op de 21e plek in de K1 500m.