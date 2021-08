Koen de Kort (38) zet punt achter carrière, maar blijft aan de slag bij Trek-Segafredo

Na een crash tijdens een off-roadtrip in het berggebied van Andorra eind juni moest Koen de Kort 3 vingers laten amputeren. Hij reed nadien uiteraard geen profwedstrijden meer.

De Kort wordt bij Trek-Segafredo een "Team Support Manager" waarbij hij zal instaan voor de aankoop, het testen, de distributie en het onderhoud van het materiaal van de wegteams bij zowel de mannen als de vrouwen.



"Het is jammer dat ik op deze manier moet stoppen", vertelde de Nederlander. "Het eindigt met een domper, maar ik heb zeker een mooie carrière gehad en ben trots op wat ik bereikt heb."

"Ik kijk uit naar wat er gaat komen en ben enthousiast dat ik verder kan met het team, weliswaar in een andere rol. Ik wilde deze job heel graag en heb er ook voor mijn ongeval al voor gelobbyd. Het is ook de reden waarom ik sportmanagement heb gestudeerd."



De Kort begon zijn carrière als prof in het shirt van het Spaanse Liberty Seguros, een jaar later maakte hij samen met heel wat ploeggenoten mee de overstap naar Astana. Na een lange periode bij Skil-Shimano (later Giant-Alpecin) kwam hij in 2017 terecht bij Trek-Segafredo.

De Nederlander was jarenlang een betrouwbare knecht van grote namen zoals Marcel Kittel, Tom Dumoulin en Alberto Contador. Hij nam 8 keer deel aan de Ronde van Frankrijk.