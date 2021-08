Finale is te hoog gegrepen voor Sacoor: "Dit is enorm teleurstellend"

Liefst 2 atleten doken in de reeks van Jonathan Sacoor onder de 44". De Grenadaan Kirani James liep zijn seizoensbeste met 43"88 en de Colombiaan Anthony Zambrano moest met een tijd van 43"93 niet veel onderdoen. De Nederlander Liemarvin Bonevacia deed er daar als derde nog een nationaal record bovenop (44"62).

Om maar te zeggen hoe hard het ging in de halve finale. Jonathan Sacoor was nochtans goed vertrokken en liet de Zwitser Petrucciani achter zich. In het slot kon de 21-jarige Sacoor het tempo echter niet vasthouden en finishte hij uiteindelijk als laatste in zijn reeks.

Opvallend: in de andere halve finale sneuvelde ook Wayde van Niekerk. De olympische kampioen van Rio en wereldrecordhouder werd pas 5e in zijn halve finale in een teleurstellende 45"14.