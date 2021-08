Hulk- en Joker-maskerade levert Amerikaanse kogelstootzilver op, Chinese is primus

Superspannend was de kogelstootfinale niet, want de Chinese Gong stak er met kop en schouders bovenuit. Met haar eerste poging van 19,95 meter doorprikte ze de gouden droom van al haar concurrenten meteen.

Bij haar laatste poging deed de wereldkampioene van 2017 en 2019 nog meer monden openvallen. Haar persoonlijk record van 20,58 meter was de beste prestatie van de voorbije vijf jaar.

Het zilver gaat huiswaarts naar Gotham City. De Amerikaanse Raven Saunders stootte de kogel 19,79 meter ver. Vestimentair haalde ze haar inspiratie bij Batman-slechterik The Joker. Ze verfde haar haar toepasselijk groen-violet en trad gisteren tijdens de kwalificaties aan met een wit Joker-masker.

Vandaag ruilde ze dat masker in voor een groen exemplaar van The Hulk, ode brengend aan haar bijnaam. Dat Saunders een olympische medaille wint, is zeker niet evident, want drie jaar geleden sukkelde ze nog met een zware depressie.

Brons was weggelegd voor de Nieuw-Zeelandse legende Valerie Adams, de olympische kampioene van 2008 en 2012 en de vicekampioene van 2016. Een worp van 19,62 meter volstond voor de derde plaats. Voor de 36-jarige Adams was het een bekroning van haar knappe heroptreden na de bevalling van haar tweede kind (met keizersnede) in 2019.