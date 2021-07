Nigeriaanse sprintster Okagbare geschorst na positieve dopingtest

Blessing Okagbare is geen kleine naam. De 32-jarige Nigeriaanse pakte op de Spelen van Peking in 2008 zilver als verspringster en won vrijdag in Tokio nog autoritair haar reeks van de 100 meter.

Maar dat was dus meteen het laatste wapenfeit op deze Olympische Spelen voor Okagbare, want de Athletics Integrity Unit (AIU) heeft zaterdag bekendgemaakt dat de Nigeriaanse positief getest heeft op een groeihormoon bij een controle buiten competitie op 19 juni.

Okagbare is voorlopig geschorst en kan dus ook niet meer deelnemen aan de 200 meter en de 4x100 meter in Tokio.