Couckuyt verbetert Belgisch record 400m horden, Claes sneuvelt in reeksen

Paulien Couckuyt heeft zich zaterdag met een Belgisch record geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden op de Olympische Spelen in Tokio. Hanne Claes sneuvelde in de reeksen.

Hanne Claes mocht zaterdagochtend in Tokio de dans openen op de 400 meter horden. Claes is nog niet topfit na heel wat blessureleed, maar wilde toch de pijn verbijten in de reeksen. Met een chrono van 56"38 bleef ze ruim boven haar persoonlijk record (55"20) en werd ze 8e en laatste in haar reeks. In reeks 2 van de 400m horden gaf Paulien Couckuyt haar visitekaartje af. Couckuyt deelde tot nu toe het Belgisch record (54"95) met Ann Mercken, maar met een tijd van 54"90 is Couckuyt nu alleen recordhoudster. Couckuyt liep vlotjes naar de 3e plaats in haar reeks, de top 4 in elke reeks mocht naar de halve finales. Die staan maandag op het programma, met Paulien Couckuyt dus.

"Deze prestatie zat altijd al in mijn hoofd en het voelde supergoed. Blijer kan ik dus niet zijn", reageerde Paulien Couckuyt na haar Belgisch record in de reeksen. "Ik was wat bang voor de buitenbaan, want 2 jaar geleden op het WK in Doha mislukte mijn race, omdat je echt totaal niet weet hoe je bezig bent. Na horde 4 twijfelde ik dan ook wat, waardoor ik horde 5 met een ander been moest nemen." "Maar op zich kon ik wel mijn eigen wedstrijd lopen en focuste ik meteen op de volgende horde. De buitenbaan was dus eigenlijk een voordeel en een nadeel.

Het wisselen van been op horde 5 ging eigenlijk heel vlot. Ik denk ook niet dat het als een foutje is opgemerkt. Maar op het moment zelf moest ik wel opnieuw zoeken naar het juiste ritme voor het vervolg van de race. Ik denk dus wel dat ik nog sneller kan."

Ik denk dat er nog een mooiere tijd inzit, maar een finale zie ik niet direct gebeuren. Het niveau is ongelooflijk hoog. Paulien Couckuyt

"Ik hoop in de halve finale wel het ritme te brengen dat ik voor ogen heb en dan denk ik dat er nog een mooiere tijd inzit. Het meest stressvolle moment is voorbij en nu ga ik gewoon genieten." "Het niveau hier is ongelooflijk hoog, dus een finale zie ik niet direct gebeuren. Tenzij ik plots een halve seconde van mijn tijd doe, dan misschien wel. Ik ga gewoon alles geven, maar ik denk niet dat het mogelijk is."

"De piste loopt heel makkelijk. Als de ondergrond te zacht is, moet je echt duwen. Dat is hier niet het geval. Je voelt dat het een leuke piste is om op te lopen."

Hanne Claes: "Jammer dat ik niet kan tonen wat ik in mijn mars heb"

Hanne Claes verging het dus minder goed, zij werd meteen geëlimineerd. De aanloop naar de Olympische Spelen ging voor Claes over een hobbelig parcours. Een topprestatie zat er dan ook niet in. "Het is een heel zware voorbereiding geweest. Ik heb veel trainingen gemist, waardoor ik een beetje ritme tekortkwam vandaag en dat voelde ik wel op de horden", reageert ze. "Conditioneel voelde ik me wel goed, maar als je op de horde je ritme niet te pakken krijgt, is het altijd wat improviseren. Al bij al heb ik er wel van genoten en ben ik blij dat ik deze olympische wedstrijd heb kunnen lopen, wel onder heel veel pijnstillers." "De afgelopen 2 jaar ben ik van de ene blessure in de andere gesukkeld, dus het is echt wel jammer dat ik niet kan tonen wat ik in mijn mars heb. Ik denk wel dat ik echt meekan naar de halve finales als ik op mijn niveau ben." "Hopelijk word ik opgesteld bij de Cheetas en als het niet zo is, dan ben ik er zeker van dat de andere meisjes ook zullen vechten voor die finale. Ik heb heel erg genoten vandaag en ben blij dat ik mijn olympisch debuut heb kunnen maken." "Het Belgisch record van Couckuyt is fantastisch natuurlijk. Ze had al getoond dat ze het in de benen had en nu heeft ze het gewoon bevestigd op het juiste moment."



programma Paulien Couckuyt zaterdag 31 juli reeksen 54"90 (BR, 3e in reeks - naar HF) verslag maandag 2 augustus halve finale 13.35 u woensdag 4 augustus finale 4.30 u