Waarschijnlijk kruis over Vuelta voor Jasper De Buyst na aanrijding op training

Busje haalt in in blinde bocht

In het ziekenhuis werden foto's genomen. "Die wijzen op een breuk in de ribben. De foto's konden nog niet uitsluiten of ik een schouderbreuk heb. Het probleem is dat ik eerder al eens een schouderbreuk opliep en ze kunnen niet exact zeggen of het de oude of een nieuwe breuk is. Dat moet in België verder onderzocht worden."

"Daar haalde een bestelbusje net twee fietsers in die aan het klimmen waren en reed volledig op mijn kant van de baan. Opeens stond het busje voor me en ik kon het niet meer ontwijken, simpelweg omdat er geen plaats meer was. Ik heb met mijn linkerschouder de spiegel van het busje afgereden."

Jasper De Buyst was al meer dan een week op hoogtestage in Andorra. Halfweg zijn training van vrijdag liep het mis tijdens de afdaling van de col de la Rabassa. "Ik was bijna beneden en reed aan hoge snelheid door een blinde bocht", vertelt De Buyst aan Sporza.

"Denk niet dat Vuelta nog een optie is"

De aanrijding betekent een nieuwe domper voor Jasper De Buyst en voor Lotto-Soudal. De Buyst gaf in de Tour op in de negende rit, met aankomst in Tignes. Het heeft er alle schijn van dat hij ook geen rol van betekenis zal kunnen spelen in de Ronde van Spanje over twee weken.

Morgen rijdt De Buyst terug naar België en zullen die verdere onderzoeken gedaan worden. "Ik voel me niet schitterend natuurlijk", zegt Jasper De Buyst. "Het is de eerste keer dat ik op training een ongeval heb met een wagen en dat is niet prettig."

"Ik bleef normaal hier tot 10 dagen voor de Vuelta-start, dus tot 4 augustus om optimaal het effect van hoogte en de training te hebben. Dat zal nu anders uitdraaien."



"Ik maak me geen ilusies dat de Vuelta nog zal lukken. Zelfs als blijkt dat mijn schouder oké is - en dat is niet mijn gevoel - dan is het niet ideaal om met een gebroken rib te starten aan een grote ronde. Ik denk momenteel dat dat geen optie is, maar ik zal het begin volgende week wel zien."



"Ik had al een seizoen waar ik niet super tevreden over was door blessures die maar bleven aanslepen. Na mijn exit in de Tour had ik dankzij veel rust en extra oefeningen nochtans het gevoel dat ik op punt stond. Het gevoel was goed en ik keek uit naar de herstart. Maar het is wat het is."

In een ideaal scenario zou De Buyst in de Vuelta de sprint hebben kunnen aantrekken voor Caleb Ewan, maar hij weet zelf niet of de Australiër aan de start zal staan. "Ik heb gelezen dat het fifty-fifty is. Ik heb contact met hem gehad en toen was hij nog niet helemaal overtuigd, maar ik denk dat hij deze week zou beslissen."