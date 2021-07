Lamkel Zé kondigt zijn laatste match voor Antwerp aan: morgen tegen OHL U21

Lamkel Zé is door trainer Brian Priske naar de B-kern verwezen dit seizoen. Een week geleden liet Zé op Instagram al min of meer verstaan dat hij geen toekomst meer ziet voor zichzelf bij Antwerp.

Vrijdagavond was hij nog duidelijker. "Morgen de laatste match in de rood en witte kleuren". Voor zijn fans deelt hij ook nog even mee waar en wanneer ze hem nog in actie kunnen zien: zaterdag om 13u in Nijlen voor de beloftenmatch tegen OHL.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.