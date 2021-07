Crash van de olympische BMX-kampioen en 4 andere zaken die u moet onthouden uit de nacht van 30 juli

Bekijk de hoogtepunten van nacht 8

1. Basketbal: Belgian Cats zo goed als zeker van de kwartfinales na gemakkelijke zege tegen Puerto Rico

Belgian Cats winnen van Puerto Rico: "87-52 met een happy face"

Prachtige aanval van de Cats: "Alles ziet ze"

2. BMX: Traject van Elke Vanhoof eindigt in de halve finale

Het olympische avontuur van Elke Vanhoof is in de halve finales van het BMX een halt toegeroepen. In de eerste run kon onze landgenote nog profiteren van een resem valpartijen, ze werd er derde. Vanhoof kon die voorsprong niet vasthouden en eindigde als 6e in haar heat. Enkel de eerste 4 mogen naar de finale.

Elke Vanhoof niet naar finale: "Jammer genoeg over en out"

3. BMX: uittredende olympische kampioen crasht en moet worden afgevoerd

Connor Fields, de olympische kampioen BMX van Rio, is na een zware val in de halve finales afgevoerd op een draagbaar. Fields was betrokken bij een aanrijding in de eerste bocht van zijn derde run. Dankzij zijn resultaten in de eerste twee runs was hij al zeker van een finaleplaats, maar de finale moest hij aan zich voorbij laten gaan.