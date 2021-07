Brons kan nog voor Plasschaert na mindere dag, drama voor leidster Rindom

Emma Plasschaert was na de race niet tevreden over haar vijfde zeildag op het olympische water. "Dat ik nog vijfde sta is eigenlijk naast de kwestie. Het was gewoon geen goede dag. Er was weinig wind en ik had echt wel problemen met mijn snelheid. Een baaldag."

"Natuurlijk is het mooier om in een toffe positie aan de Medal Race te beginnen. Dat is nu niet het geval. We zullen wel zien wat het wordt. Dat lichte weer heeft me vandaag de nek omgewrongen."

Brons lijkt nog haalbaar. Het verschil met Douglas is vier punten. "Dat zijn twee plaatsen in de Medal Race. Dat is niet veel. Ik heb niets meer te verliezen en ga echt wel risico's nemen. Vandaag was ik wat conservatiever, zondag ga ik dat niet zijn."

"De kans lijkt klein, maar alles kan nog."