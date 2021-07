Uitgeschakelde Naomi Osaka: "Het was allemaal een beetje veel"

Het is voorlopig een heel vreemd seizoen voor Osaka, die in Tokio de olympische vlam mocht aansteken tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen.

De Japanse nummer 2 van de wereld won in februari nog de Australian Open, maar daarna ging het bergaf. Ze hield Roland Garros voor bekeken na de eerste ronde door mentale problemen en was er niet bij op Wimbledon.

In Tokio wilde ze het goud voor eigen volk, maar dat zat er niet in. In de 1/8e finales verloor ze kansloos van de Tsjechische Vondrousova. Hoe verklaart Osaka haar nederlaag? "Ik heb het gevoel dat de druk voor dit toernooi enorm was", zei ze na de wedstrijd.

"Misschien omdat ik nog nooit op de Olympische Spelen actief was en het was allemaal een beetje veel voor me. Maar ik ben tevreden over mijn prestatie, zeker na de onderbreking die ik heb genomen."

"Ik ben natuurlijk ontgoocheld. Elke nederlaag is een ontgoocheling, maar deze is vervelender dan een andere nederlaag. Mijn eigen verwachtingen waren veel hoger."

Osaka leek zichzelf niet op de baan en verloor kansloos met 6-1 en 6-4. "Ik heb het gevoel dat mijn houding niet zo geweldig was, omdat ik niet echt weet hoe ik met die ongelooflijke druk om moet gaan. Ik heb er in deze situatie het beste van gemaakt."

Osaka is niet de enige wereldtopper die sukkelt met mentale problemen. Ook voor turnster Simone Biles werd het gisteren in de teamfinale allemaal wat te veel. "Mentale gezondheid gaat boven topsport", was haar sterke boodschap achteraf.