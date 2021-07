Ouédraogo over versmachtende druk: "Velen kijken niet naar de mens achter de atleet"

De Amerikaanse Simone Biles moest vanwege mentale problemen vroegtijdig verstek geven in de teamfinale in het turnen. Het bracht de nodige aandacht voor het mentale aspect onder het vergrootglas. Ook Van Hier tot in Tokio kaartte het onderwerp aan.

Mentale problemen in de topsport. Het is een onderwerp dat nog veel te vaak als taboe wordt bestempeld. Dat vindt ook Élodie Ouédraogo. "Het is broodnodig dat er over gesproken wordt", zei ze aan tafel bij Karl. "Er is enorm veel druk. De druk die je jezelf oplegt, die van je entourage en dan heb je nu ook nog eens sociale media. Je bent super bereikbaar. Iedereen kan tweeten wat ze willen over jou."

"En dan komt de pers er nog eens bij. Veel atleten hebben een moeilijke relatie met de pers. Die komen, zetten u in de spotlights en kijken ook vaak niet naar jou als mens. Ze kijken niet naar de mens achter de atleet. Ze zien een machine die moet presteren." "Atleten zijn mooie, fitte mensen. Maar de binnenkant is ook belangrijk. Daar wordt heel weinig over gesproken. Ik vind het enorm sterk dat Simone Biles hiermee naar buiten komt. We moeten daarover blijven praten."

"Plezier is de essentie van sport"

Biles verloor naar eigen zeggen het plezier in het turnen. "Je moet je kunnen amuseren als sporter", is Ouédraogo daar duidelijk over. "Dat is de essentie van sport. Dat maakt alles ook veel makkelijker." "Vanuit de entourages zijn er al grote stappen gezet. Bij deze generatie wordt er over mentale problemen gesproken. Als je niet sterk genoeg bent in je hoofd, ben je niet gemaakt voor topsport, wordt er wel eens gezegd. Maar die mentale druk kan van zoveel dingen komen."

"Vergeten in de eerste plaats dat het ook mensen zijn"