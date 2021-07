Officiële waarschuwing voor judocoach na kletsen in gezicht: "Deed gewoon wat ik vroeg"

De 54-jarige Claudiu Pusa, coach van Trajdos, schudde zijn judoka voor een van haar kampen eens goed door elkaar en gaf haar enkele klappen in het gezicht.

Het incident zorgde voor de nodige heisa op Twitter. "Judo is een educatieve sport en daarom is zo'n gedrag niet te tolereren. Dit strookt niet met de morele code van judo", heeft ondertussen ook de internationale judofederatie (IJF) gereageerd. De IJF gaf de coach daarom ook een "ernstige officiële waarschuwing.

Trajdos zelf verdedigde haar coach nog voor de waarschuwing van de IJF. "Blijkbaar was het niet hard genoeg", klonk het op Instagram. "Ik wou dat ik vandaag op andere wijze de hoofdpunten haalde."

De 32-jarige atlete verloor haar kamp in de klasse tot 63 kilogram van de Hongaarse Szofi Ozbas. "Ik zei het eerder al, dit is het ritueel dat ik gekozen heb voor de 'precompetitie'. Mijn coach doet enkel wat ik wil dat hij doet om me op te zwepen."