Derde keer goede keer voor Lecluyse, ze plaatst zich voor de halve finales op de 200m schoolslag

Herbekijk de kwalificatiereeks van Lecluyse

In de 100 meter schoolslag haalde Lecluyse de halve finales niet, maar met de 200 meter kwam haar beste nummer er nog aan. Lecluyse ging in de eerste 100 meter nog goed mee met de Zuid-Afrikaanse Kaylene Corbett en de Britse Molly Renshaw, in het slot viel Lecluyse nog enkele plekjes terug.

Ze zakte zo weg van de 3e naar de 5e plek, maar dat is met een 11e tijd in totaal wel voldoende voor een plekje in de halve finales. Met een tijd van 2'23"42 eindigde ze ook niet ver boven haar Belgische record van 2'23"30.

Na haar vroege uitschakeling op de 100 meter is dit dus een stevige opsteker voor Lecluyse. Zowel in Londen (19e) als in Rio (17e) greep onze landgenote nog naast de halve finales op de 200 meter.

De halve finales staan morgen om 4.54u op het programma.