Daiki Hashimoto (19) kroont zich tot jongste olympische kampioen in allroundfinale

Daiki Hashimoto stond op een 4e plek na evenveel toestellen. De jonge Japanner sloeg niet in paniek, want de laatste twee toestellen - de brug en de rekstok - waren zijn specialiteit.

De allroundfinale in het turnen bij de mannen eindigde in een nagelbijter. Aan de top was het tot de ontknoping drummen voor een medailleplek.

Hashimoto schittert aan rekstok en schrijft geschiedenis

De spanning steeg in de turnzaal. Nagorny speelde op veilig met zijn oefening, maar voerde die niet tot in de perfectie uit. De Rus was erg vermoeid en had een extra stapje nodig na de afsprong. Ook van de score werd hij niet gelukkig.

Xiao Ruoteng zette een knappe oefening neer op de rekstok, maar een penalty van 0,3 leverde hem een lage score van 14,066 op. Die score vocht hij nog aan, tevergeefs.

Na de kleine foutjes van de tegenstanders waren alle ogen gericht op de 19-jarige Daiki Hashimoto. Met een ronduit spectaculaire oefening aan de rekstok kreeg hij een totaalscore van 88.465. Hij ging het risico niet uit de weg, wat de Japanner goud opleverde.



Hashimoto schrijft zo turngeschiedenis en wordt de jongste allroundkampioen ooit op de Spelen. De Chinees Xiao Ruoteng neemt vrede met zijn zilveren medaille, Nikita Nagorny moet tevreden zijn met brons.