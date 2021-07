Sterke Lianne Tan neemt eenvoudig eerste horde in haar groep

Tan staat 27 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan Thuzar maar het klasseverschil was vandaag misschien nog wel groter. Onze 30-jarige landgenote was in minder dan een halfuur klaar met haar tegenstander.

In de eerste set haalde de badmintonster uit Myanmar amper een punt binnen op haar eigen service. Tan speelde een heel solide wedstrijd en gaf weinig weg. Na 12 minuten stond de duidelijke 21-6 er. Ook in set twee liep het vlot voor Tan. Het eerste matchpunt was meteen het juiste.

Morgen volgt een lastigere klant: Gregoria Mariska Tunjung (BWF-23). Ook zij won haar eerste partij en dus gaan de twee onder elkaar uitmaken wie doorstoot naar de 1/8e finales.

Tan heeft het wel al minstens evengoed gedaan als in Rio. Ook toen won ze één groepsmatch.