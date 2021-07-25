Herbekijk de volledige match van de 3x3 Red Lions tegen Rusland
|programma 3x3 Belgian Lions
|zaterdag 24 juli
|Letland - België
|20-21
|verslag
|zaterdag 24 juli
|België - Japan
|16-18
|verslag
|zondag 25 juli
|Rusland - België
|16-21
|verslag
|zondag 25 juli
|Servië - België
|21-14
|verslag
|maandag 26 juli
|België - China
|4.35 u
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|maandag 26 juli
|Nederland - België
|11.40 u
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|dinsdag 27 juli
|België - Polen
|7.40 u
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|eindfase
|dinsdag 27 juli
|kwartfinales (evt)
|14 u
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|woensdag 28 juli
|halve finales (evt)
|10.30 u of 11.40 u
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|woensdag 28 juli
|finale (evt)
|15.25 u
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