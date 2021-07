EK skeeleren: geen marathonmedailles, Suttels neemt verkeerde afslag

Halverwege de marathon bij de mannen (senioren en junioren in één race) zag het er nochtans bijzonder gunstig uit. Een treintje met een vijftal Belgen voerde het peloton aan. Op kop Jason Suttels, die al verschillende demarrages had geplaatst en erop gebrand was een goede prestatie neer te zeten.

Afgezien van een zilveren plak op de piste was Suttels over zijn verrichtingen in Canelas niet erg te spreken. Maar op een rotonde van het 4 kilometer lange circuit op een troosteloos industrieterrein van het stadje Estarreja nam Suttels de verkeerde afslag.

In plaats van gewoon rechtdoor te rijden, zoals hij al enkele keren had gedaan, sloeg onze landgenoot linksaf. Niemand volgde de koploper. De Belgen knepen onmiddellijk in de remmen, maar het kwaad was geschied, de race verloren.

De Europese titel kwam terecht bij de Fransman Nolan Beddiaf, die zelfbewust de massasprint won. Beddiaf is sinds 2019 ook wereldkampioen. Hij volgde de Duitser Felix Rijhnen op, die zondag achter de Italiaan Daniele Di Stefano als derde eindigde.

Bij de vrouwen zegevierde Beddiafs landgenote Marine Lefeuvre. Indra Médard werd 12e. Achter de naam van Suttels, in 2018 Europees jeugdkampioen, staat in de uitslag DNF, did not finish. (lees voort onder tweet)